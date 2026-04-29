MLB公式が専門家39人によるサイ・ヤング賞の模擬投票を実施【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が、MLB公式が28日（日本時間29日）に発表したサイ・ヤング賞の今季最初の模擬投票でナ・リーグの3位にランクインした。圧倒的な投球を続ける右腕に対して「候補から外すのは愚かなことだろう」などと高い評価が与えられている。今季の大谷はマウンド上で相手打線を圧倒し続