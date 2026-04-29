米データ会社「オプタ・スタッツ」【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地でのマーリンズ戦で今季初黒星を喫したものの、歴史的な大記録を達成した。6回2失点（自責1）で、メジャートップの防御率0.60をマーク。開幕から継続する“ある数字”が、過去113年間で「他に一人も存在しない」偉業となった。13連戦中の疲労を考慮されて投手専念と