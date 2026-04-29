今季5度目の先発…6回2失点（自責1）も黒星【MLB】マーリンズ 2ー1 ドジャース（日本時間29日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地・マーリンズ戦で6回5安打2失点（自責1）と好投するも、打線の援護なく今季初黒星を喫した。試合後、自身の投球を振り返った。今季2度目となる投手に専念してのマウンド。2回にラミレスへ死球を与え、二盗と自身の二塁悪送球の間に三塁へ。ケイシーの中犠飛