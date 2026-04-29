楽天・藤平の“投球間隔”に注文パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルの「月曜日もパテレ行き」に27日、谷繁元信氏と里崎智也氏が出演。楽天ブルペンを支える藤平尚真投手について語った。4月28日時点で、楽天は12勝13敗1分で3位。チーム防御率はリーグトップの2.90をマークしており、先発陣もさることながら、リリーフ陣も安定した結果を残している。そんな楽天の戦いぶりを振り返るなかで、谷繁氏は「藤平に一つ言わ