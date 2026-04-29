ホワイトソックスが公式SNSを更新【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間29日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は28日（日本時間29日）、本拠地で行われるエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。試合前には菊池雄星投手と再会し、談笑を交わした。球団が公式インスタグラムを更新し、2人の様子を伝えた。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）以来となる“時間”を楽しんだ。ホワイトソックスは球団S