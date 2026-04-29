元中日・森野将彦氏が伝授…効果高める“置きティー＆投げティー打撃試合でバットにボールが当たらない、コンタクト率が上がらない、タイミングがうまく取れないといった悩みを抱える選手は多い。中日一筋21年で通算1581安打、165本塁打、782打点をマークし、引退後は1軍打撃コーチなどを歴任した森野将彦氏が、“質の高い”ティー打撃を紹介している。日々の練習をただの“準備運動”にしないための秘訣があるという。ティー