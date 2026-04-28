6月6日は帯広の森野球場、7日はウインドヒルひがし北海道スタジアム日本ハム2軍は、6月6日に帯広市の帯広の森野球場、7日に釧路市のウインドヒルひがし北海道スタジアムにて、オイシックス新潟とファームリーグ2連戦を行う。すでに26日から球団ホームページや各開催地でチケットの一般販売が始まっており、今年もファイターズ若手選手たちの白熱したプレーを一目見ようと一部の座席エリアでは「まもなく完売」の文字が躍るほど