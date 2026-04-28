村上が逆転3ラン→直後にバルガスが2者連発で続いた【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックス・村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に12号逆転3ランを放って勝利に貢献した。試合後、ウィル・ベナブル指揮官は主砲のバットを称えた。悪天候の影響で約3時間遅れで始まった一戦。村上が試合終盤に、決めた。1点差の7回無死二、