3試合ぶり12号は5点差をひっくり返す逆転アーチに【MLB】Wソックス 8ー7 エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われたエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場。7回に12号3ランを放ち逆転勝利に貢献した。試合後のインタビューで、村上は「逆転する雰囲気だった。なんとか打線でカバーしたいと思っていた」と会心の一撃を振り返った。3試合ぶりの一発は、試合