5回5安打4四球4失点、防御率2.87に【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は27日（日本時間28日）、本拠地・マーリンズ戦に先発し、1点リードした5回にまさかの逆転3ランを浴びた。5回5安打4失点（自責3）で3勝目はならなかった。防御率2.87。痛恨の一発だった。１点リードの5回、2四球などで2死一、二塁のピンチを招き、ヒックスに右翼ポール際へ6号3ランを運ばれた。甘く入