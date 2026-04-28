NPT＝核拡散防止条約の再検討会議が開幕したニューヨークの国連本部で「原爆展」が始まりました。■竹内嘉菜記者リポート「核軍縮への逆風が強まる中で始まった会議。交渉の難航が予想されています」NPT再検討会議は核軍縮の取り組み状況などを確認するほか、今後の方向性について合意文書の採択を目指します。しかし、前回と前々回は決裂しており、今回も中東情勢の悪化などにより合意できるかは不透明です。会