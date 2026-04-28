エンゼルス戦に出場予定も…【MLB】Wソックス ー エンゼルス（日本時間28日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が27日（日本時間28日）、本拠地で行われるエンゼルス戦に「2番・一塁」で先発出場する。3試合ぶりの12号に期待が高まるが、日本ファンは試合前の“思わぬアクシデント”に騒然。「思わぬ敵だわ」「まじか」と困惑気味だった。村上は、ヨルダン・アルバレス外野手（アストロズ）と並び、メジャートップタイ