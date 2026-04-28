元中日・森野将彦氏が解説…打力向上に導く「フォロースルーからの逆算理論」バッティングにおいて、自分のスイングが定まらずに悩む選手は多い。どうすれば理想のフォームを習得できるだろうか。中日一筋で通算1581安打､165本塁打､782打点をマークし､引退後は打撃コーチなどを務めた森野将彦氏は、「フォロースルーからの逆算理論」を紹介している。森野氏は自身の経験から「フォロースルーはインパクトで決まる」と語る。詰