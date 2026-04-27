シュナイダー監督「こういうことをすればするほど、いいことだ」今季からブルージェイズに加入した岡本和真内野手が、チームに“日本式の儀式”を広めている。カナダ放送局「スポーツネット」が「カズマ・オカモトは毎試合前に円陣を組んで感謝を伝える習慣を主催し始めた」と映像を公開。ブラディミール・ゲレーロJr.内野手らも参加する恒例行事となった。映像では、同放送局でレポーターを務めるヘイゼル・メイさんが「（ジ