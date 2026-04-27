早大の3年生・高橋煌稀、リーグ戦初完投で今季初勝利ようやく巡ってきた今春初先発で、153キロ右腕が本領発揮だ。東京六大学野球春季リーグ戦は26日、神宮球場で第3週の2回戦2試合が行われ、第1試合は早大が法大に2-1で勝利。1勝1敗のタイに持ち込んだ。3年生右腕の高橋煌稀投手が10奪三振の力投でリーグ戦初完投。開幕から3試合連続2桁安打を放っていた強力打線を1点に封じ込めた。「きょうは大事な一戦。チームが勝つには自分