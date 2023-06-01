本拠地・カブス戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、本拠地・カブス戦に「1番・指名打者」で先発出場する。12試合ぶりの6号本塁打は飛び出すか。前日25日（同26日）の同戦で「1番・DH」で先発出場。初回に元ソフトバンクのレイから左前打。内角の直球を詰まりながらも4試合14打席ぶりの安打をマークした。3回先頭、4回1