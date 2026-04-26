プチプラアイテムを使った、大人世代におすすめの着まわしコーデを2つ紹介します。着用アイテムは「ユニクロ・GU・無印良品」から、品のあるカジュアルコーデが得意なスタイリストの徳永千夏さんがピックアップ。3時のヒロイン・かなでさんもゲストに登場します！大人の着まわしに使えるプチプラアイテム10着A：ピンクニット【写真】「無印良品」で大人の洗練コーデスエットのようなデザインのニットは、肌のくすみを飛ばす淡めカ