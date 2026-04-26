テレ東系6局ネット、AT-Xほかにて放送中のTVアニメ『ダイヤの A act II -Second Season-』の新ビジュアルが公開された。アニメ『ダイヤのA』は、寺嶋裕二氏による大人気コミックを原作として2013年より放送が始まったアニメシリーズ。主人公・沢村栄純が高校野球の名門・青道高校に入学し、野球部で御幸一也、降谷暁、小湊春市らと高校野球の全国頂点を目指していくストーリー。FIRST SEASON、SECOND SEASONと放送されたのち、原作