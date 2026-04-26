本拠地・カブス戦で先発【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地のカブス戦に先発し、6回途中5奪三振7安打4失点と粘りの投球を見せ、今季初勝利の権利を持って降板した。最速98.5マイル（約158.5キロ）。苦しみながらも試合を作った。2回1死から鈴木誠也の左中間4号ソロを被弾し、3回はアマヤの四球と暴投などで1死三塁とされ、ブッシュの右前適