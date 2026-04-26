本拠地・カブス戦で先発【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手は25日（日本時間26日）、本拠地のカブス戦に先発し、5回まで6安打4失点と粘りの投球を見せ、今季初勝利の権利を手にした。初回は1死一塁からブレグマンをスプリットで三ゴロ併殺打に。しかし、2回1死から鈴木誠也の左中間4号ソロを浴びた。3回はアマヤの四球と暴投などで1死三塁とされ、ブッシュの右前適時打で2