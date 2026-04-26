暫定監督にはチャド・トレイシーが就任レッドソックスは25日（日本時間26日）、アレックス・コーラ監督と合意の上で、契約を解除したと発表した。すでに複数の米メディアが解任を報じていた。この日、チームは敵地でのオリオールズ戦に17-1と大勝したが、最下位に低迷する現状に球団が監督交代の決断を下した。コーラ監督に代わり、今季、3Aのレッドソックス監督を務めていたチャド・トレイシーが暫定監督に就任。チャド・エパ