「5番・右翼」で先発出場【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）カブスの鈴木誠也外野手が25日（日本時間26日）、敵地でのドジャース戦に「5番・右翼」で先発出場。佐々木朗希投手から2試合ぶりとなる4号を放った。10試合ノーアーチの大谷翔平投手に1本差に迫った。2回1死で迎えた第1打席、鈴木は佐々木が投じた5球目の158キロを捉えた。打球は左中間席に飛び込む先制アーチに。打球速度103.8マイル（約16