元中日・森野将彦氏が解説…ダウン、レベル、アッパーでもない打撃理論バッティングに取り組む子どもやその指導者にとって、正しいスイング軌道の習得は永遠の課題だろう。中日一筋で通算1581安打､165本塁打を記録し､打撃コーチも務めた森野将彦氏は、ダウンでもレベルでもアッパーでもない独自の打撃理論を紹介している。近年はアッパースイングが主流のように語られることも多いが、森野氏にそのイメージは全くないという。