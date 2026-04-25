大谷は3打数無安打1四球で打率.237、誠也は4打数無安打【MLB】カブス 6ー4 ドジャース（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数で3試合連続ノーヒットに終わった。10試合ノーアーチで打率.237。チームは最大4点差を守れず逆転負けを喫し、開幕から守り続けた首位の座を手放した。大谷は右腕タイヨンと対戦した。初回先頭は外