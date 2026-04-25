4回に元巨人マイコラスから右翼席へ11号を放つ【MLB】Wソックス ー ナショナルズ（日本時間25日・シカゴ）ホワイトソックスの村上宗隆内野手は24日（日本時間25日）、本拠地でのナショナルズ戦に「3番・一塁」で先発出場し、メジャートップタイに並ぶ11号を放った。驚異的な年間68発ペースでアーチを量産し、米ファンからは「怪物だ」などと興奮の声が上がっている。本拠地のファンを熱狂させる驚愕の一発だった。同点で迎えた