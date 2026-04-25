直近10試合は打率.184、OPS.525と不振【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が報道陣の取材に応じ、バッティングで不振にあえぐ大谷翔平投手について言及した。大谷は開幕から投打二刀流で活躍を続け、投手としては4試合で防御率0.38をマークしている。しかし一方で打席ではやや低調。直近10試合は打率.184