カウンセル監督「実質的にもう1人選手を増やすことが許されているチームが1つある」【MLB】ドジャース ー カブス（日本時間25日・ロサンゼルス）ドジャースは24日（日本時間25日）、本拠地でのカブス戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が報道陣の取材に応じ、“大谷ルール”に苦言を呈したクレイグ・カウンセル監督について言及した。事の発端は先日、カウンセル監督が“大谷ルール”について「実質的にもう1人選手を増