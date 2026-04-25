土谷鉄平氏が実践…身体構造を理解した上半身の使い方バッティングにおいて「体が早く開いてしまう」という悩みを持つ選手は多いだろう。卓越したバットコントロールでパ・リーグ首位打者に輝き、中日や楽天など3球団で活躍した土谷鉄平さんは、スイング時の上半身の動きにも様々な注意を払っていた。たとえタイミングを外されて体勢を崩されたとしても、スイングの出力を維持するための練習法があったという。打撃のメカニズ