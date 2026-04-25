少年野球の指導者に必須…選手の成長に繋がる保護者とのコミュニケーション術少年野球チームの指導者は、選手の保護者とどのようにコミュニケーションを取るべきか。子どもの成長にもかかわる重要な要素だ。野球講演家として全国各地を訪れ、多くの選手や保護者・指導者をメンタル面でサポートしてきた年中夢球（ねんじゅう・むきゅう）さんは、“真実”を伝えることが何よりも重要と説く。年中夢球さんが少年野球チームで監督