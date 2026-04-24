ド軍ラッシングとジャイアンツの“遺恨”【MLB】ドジャース 3ー0 ジャイアンツ（日本時間24日・サンフランシスコ）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が23日（日本時間24日）に行われた敵地でのジャイアンツ戦で受けた“報復死球”について、相手投手のローガン・ウェブは試合後に故意を否定したが、米データ会社が公開したピッチチャートによって、皮肉にも本人の“制球力の高さ”が仇となり、故意を裏付けるような事実が浮