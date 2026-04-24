日本ハムの伊藤大海投手を攻略した京セラドームで行われたオリックス対日本ハムは3-2でオリックスが勝利した。 オリックスの先発、アンダーソン・エスピノーザ投手は初回2死から、清宮幸太郎内野手への四球と盗塁でピンチを招き、郡司裕也捕手の適時打で先制を許した。2回には連打で無死一、三塁とされたが、後続を断った。3回以降は立て直し、7回まで5イニング連続で3者凡退に。 打線は6回まで相手先発・伊藤大海投手を前に