スノーボード女子ビッグエアで金メダルの村瀬心椛さんミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ビッグエアで金メダル、女子スロープスタイルで銅メダルを獲得した村瀬心椛さんが24日、自身のインスタグラムを更新。22日にエスコンフィールドで行われた日本ハム−楽天の始球式を務めたことを報告した。ファンは「世界一かわいいですね！」などと話題にしている。村瀬さんは「『モンスターエナジーDAY』始球式第1回目日本ハム