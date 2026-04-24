球団が発表した…2024年の日本S胴上げ投手DeNAは24日、森原康平投手が岡山市内の病院で右肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行ったと発表した。長期離脱は避けられない見込みで、今後はリハビリを経て復活を目指す。森原は2022年7月に楽天からトレードでDeNAに加入。翌2023年には46試合に登板して10ホールド、17セーブをマークした。2024年も58試合で29セーブをあげるなど、守護神として活躍。同年のソフトバンク