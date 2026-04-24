9回1死満塁で登板、気迫の投球で望みをつなぐ■楽天 3ー2 日本ハム（23日・エスコンフィールド）日本ハムは23日、本拠地での楽天戦に2-3で敗れた。終始ビハインドの中、流れを引き寄せようと6投手をつぎ込んだが一歩及ばず、連勝は2で止まった。9回にはドラフト1位ルーキー・大川慈英投手が満塁のピンチを背負うも、リリーフした齋藤友貴哉投手が見事な火消しで望みをつないだ。この一連の“友貴哉劇場”にファンの注目が集まっ