「MLBネットワーク」が大谷の記録について言及したドジャースの大谷翔平投手は22日（日本時間23日）のジャイアンツ戦で、連続出塁が52試合で途切れたことについて、米国のテレビ番組で球界OBから冗談交じりの称賛が送られている。かつて中日への入団を土壇場で拒否したことで知られる“幻の助っ人”をいじりつつ、重圧から解放されたことによる今後の“好循環”を指摘した。話題に上がったのは、米スポーツ局「MLBネットワーク