球団発表ロッテは24日、夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」で着用する「BLACK SUMMERユニホーム」のデザインを発表した。同イベントは6年連続の開催。今回のユニホームはブラックをベースに「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」と発表された。ボディ全体には静かな輝きをまとうクールなグラデーションを施し、光をイメージした胸の「MARINES」ロゴにはボールや