7月に上演される朗読劇『花語り 源氏物語 〜 いにしえの恋、散リ咲ク花 〜』で、主演・光源氏役を務める鮎川太陽さん。生け花と朗読劇を融合させた本作は、花がもう一人の語り手として物語を彩るという、これまでにない演出が大きな特徴だ。そこで、源氏物語の魅力や役作り、共演者との関係性、さらには自身の理想の恋愛観まで、幅広く語ってもらった。【写真】束帯を身にまとった、麗しい姿の鮎川太陽さん朗読劇で光源氏役に挑む