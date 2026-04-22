同名漫画を原作に、2022年に放送開始したドラマ『正直不動産』シリーズがスケールアップして映画化される。千の言葉に真実が3つしかないとも言われる不動産業界を舞台に、祟りによって嘘をつくことができなくなった永瀬財地(山下智久)が、正直に顧客と向き合うことで生まれるハートフルコメディが評判を集めた。【写真】永瀬財地役の山下智久さん2026年5月15日(金)に公開される本作では、海外不動産投資詐欺や地上げなど次々と問題