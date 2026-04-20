2年目右腕の工藤泰成が甲子園で今季初登板■阪神 7ー5 中日（19日・甲子園）阪神の2年目右腕、工藤泰成投手が19日に甲子園球場で行われた中日戦で、4回から3番手で今季初登板を果たした。いきなり3者連続三振など2回1安打無失点の投球内容に、ファンからは「最強無敵」などと称賛の声が相次いだ。3-5とリードを許した4回から登板した工藤はボスラー、細川、阿部のクリーンアップを3者連続三振。ボスラーや細川に投じた直球は、