西武戦で送球が直撃し途中交代していた20日のプロ野球公示で、日本ハムは水谷瞬外野手を出場選手登録から抹消した。前日19日の試合で、送球が腕から顔付近に直撃するアクシデントに見舞われていた。球団は20日に「左尺骨遠位端骨折」と発表した。水谷は前日19日の西武戦での7回の攻撃で、1死満塁から一ゴロを放った際にバックホームした送球が腕から顔付近に直撃。うずくまって一時動くことができなかった。その後、ベンチへ戻