現地ファンが掲げた手書きボードが話題【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）敵地でも人気は絶大だ。ドジャースは19日（日本時間20日）、クアーズフィールドでロッキーズと対戦。試合前には、大谷翔平投手にサインを求めるファンの姿があった。日本語で書かれたボードを掲げる親子の姿に、ファンは「一生懸命書いたんでしょうね」「胸があたたまりすぎる」と注目していた。大谷は「1番・指名打者」で先