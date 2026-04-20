マイナー通算154発ウォードがメジャー初昇格「信じられない気持ち」【MLB】ロッキーズ 9ー6 ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャースのライアン・ウォード外野手は19日（日本時間20日）、敵地でのロッキーズ戦で待望のメジャー昇格。「7番・一塁」で起用され、初出場ながら2安打1打点と結果を残した。試合前には報道陣の取材に応じ、「両親と婚約者の3人に電話で伝えた。みんな泣いて喜んでくれた。本当に特別な瞬間だっ