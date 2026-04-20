2022年育成ドラ1で阪神入り…2025年オフに戦力外昨季限りで阪神を戦力外となり、今季からハヤテベンチャーズ静岡に加入した野口恭佑外野手が19日、ファーム・リーグ西武戦で今季1号を放った。豪快なスイングからの完璧な一発。「おめでとうほんとに涙」「すっげースイング」と虎党も感動している。1点ビハインドの4回、カウント2-1から狩生聖真投手の145キロ直球を振り抜いた。野口は打った瞬間に“確信歩き”。高々と舞った白