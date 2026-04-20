球団記録は1954年のデューク・スナイダーの「58」【MLB】ロッキーズ ー ドジャース（日本時間20日・デンバー）ドジャース・大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、敵地で行われたロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第2打席で適時二塁打を放ち、昨年から続く連続試合出塁を「51」に伸ばし、ベーブ・ルースの記録に並んだ。第1打席は見逃し三振に倒れたが、2回1死一塁で迎えた第2打席で右中間に二塁打。甘く入ったチェ