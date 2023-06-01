今季も18試合で打率.324、4本塁打、OPS1.020ドジャースは19日（日本時間20日）、ライアン・ウォード外野手を傘下3Aオクラホマシティからメジャー昇格させたと発表した。フレディ・フリーマン内野手が父親リスト入りした。ウォードは昨年3Aで143試合に出場し、打率.290、164安打、36本塁打、122打点の好成績でMVPを受賞した。同年11月にはルール5ドラフトでプロテクトするため、メジャー出場前提となる40人枠に入っていた。今