MLB公式のサラ・ラングス記者が紹介ホワイトソックスの・村上宗隆内野手は18日（日本時間19日）、敵地のアスレチックス戦で2戦連発の7号を放った。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者は自身のX（旧ツイッター）にて“大谷超え”の事実を紹介し、世界最高の舞台での大砲ぶりに日本のファンから「むちゃくちゃ凄い」などと驚愕の声が殺到している。豪快な一発は5-4の7回無死の第4打席に飛び出した。相手左腕ハリスの外角カーブを