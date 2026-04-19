同点の8回無死満塁からキャロルに満塁弾を被弾【MLB】Dバックス 6ー2 Bジェイズ（日本時間19日・フェニックス）ブルージェイズのジェフ・ホフマン投手が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に同点の場面から登板し、痛恨の満塁本塁打を献上した。チームの4連敗を決定づける悪夢の炎上に、MLB公式の担当記者は「終盤が崩壊した」などと厳しく指摘。不振が続く守護神に警鐘を鳴らしている。2-2の同点で迎えた