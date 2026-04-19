同点の8回無死満塁からキャロルに満塁弾を被弾

【MLB】Dバックス 6ー2 Bジェイズ（日本時間19日・フェニックス）

ブルージェイズのジェフ・ホフマン投手が18日（日本時間19日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に同点の場面から登板し、痛恨の満塁本塁打を献上した。チームの4連敗を決定づける悪夢の炎上に、MLB公式の担当記者は「終盤が崩壊した」などと厳しく指摘。不振が続く守護神に警鐘を鳴らしている。

2-2の同点で迎えた終盤の8回に悪夢が待っていた。抑えのホフマンが起用されると、先頭から2者連続で単打を許し、続く打者にも四球を与えて無死満塁のピンチを招いた。ここで打席に入ったコービン・キャロル外野手に痛恨の満塁本塁打を浴びて一挙4失点。目を覆う炎上劇となった。

MLB公式サイトでブルージェイズ番を務めるキーガン・マシソン記者は、公式X（旧ツイッター）でこの惨状を速報した。「ジェフ・ホフマンが満塁のピンチを招き、この8回に痛恨の一打を浴びた」と嘆き、「シングル、シングル、四球、グランドスラム」と乱調ぶりをストレートに表現している。

同記者は公式記事でも「ホフマンの1イニングでこの試合の終盤が崩壊した」と糾弾した。昨季のドジャースとのワールドシリーズ第7戦でも、9回1死からミゲル・ロハス内野手に同点弾を浴び、結果的に“戦犯”の一人になった。そして今季は開幕から不調で、防御率は7.71まで悪化している。同記者は「奪三振数は非常に優秀」としながらも、「不調の日が、あまりにも目立っているのだ」と苦言を呈した。

この敗戦でブルージェイズは7勝13敗に後退し、守護神をめぐる議論は過熱している。それでもジョン・シュナイダー監督は「こんなことを聞きたくない人もいるかもしれないが、私はジェフ・ホフマンに大きな信頼と自信を持っている」と語り、クローザー起用の継続を示唆した。復活劇に注目が集まる。（Full-Count編集部）