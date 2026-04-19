金髪のチョン・ハヨンさんが打席へ韓国の人気アイドルグループ「tripleS」のイ・ジウさんとチョン・ハヨンさんが16日、ソウル蚕室（チャムシル）球場で行われれた韓国プロ野球・LG-ロッテ戦の始球式に登場した。へそ出しスタイルで可憐な投球を見せたイさんにファンも虜になった。ツインズのホームユニホームに袖を通して登場した2人。ともにタイトなジーンズを合わせた。イさんが投手役を務め、チョンさんが打席へ。美女同士