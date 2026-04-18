過去にポッドキャスト番組で本拠地でのブーイングを要求メッツのフランシスコ・リンドーア内野手が、極度の不振とチームの連敗により窮地に立たされている。2021年に10年総額3億4100万ドル（約544億円）の超大型契約を結んだ看板選手だが、今季は開幕から攻守に不振。泥沼の9連敗に沈む惨状もあり、リンドーア自身が過去に発した発言が掘り起こされている。波紋を呼んだのは、16日（日本時間17日）に米メディア「バーストゥー